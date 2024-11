Lanazione.it - La Società internazionale di urologia organizza il primo congresso in Italia. Cinquecento medici da tutto il mondo

Leggi su Lanazione.it

Si è concluso a Careggi ilto dalla Société internationale d’urologie (Siu) in. Un evento con 500 partecipanti, urologi di fama mondiale e specializzandi da molti Paesi. L’evento è stato ospitato dal professor Mauro Gacci (nella foto), capo dell’Ufficio educazionale della Siu e urologo a Careggi, dal professor Sergio Serni, direttore della Sod di Chirurgia urologica robotica di Careggi, e dal professor Stavros Gravas, segretario della Siu, la più antica associazione dial, fondata nel 1907, con quasi 20.000 membri in oltre 130 Paesi. Hanno partecipato il professor Giuseppe Carrieri, presidente dellana di, insieme ai professori Vincenzo Ficarra, Vincenzo Mirone e Andrea Salonia, del consiglio direttivo. Per la prima volta in un meeting, sono stati presentati interventi chirurgici eseguiti da specializzandi davanti a colleghi e specialisti esperti.