La sfida dei virtuosi del pianoforte

La terza edizione del Glocal Piano Project che comprende le preselezioni del 75° Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni fa tappa a Milano, domani presso lo showroom Steinway&Sons (largo Donegani 3), le esibizioni sono aperte gratuitamente al pubblico. Un viaggio iniziato ieri a Los Angeles e che attraversa 12 città con 120 pianisti in gara negli showroom dei leggendari pianoforti. Dopo Milano, Amburgo, Istanbul, Madrid, Monaco, New York, Parigi, Seoul, Shangai, Tokyo e Vienna. I finalisti saranno annunciati il 10 dicembre; le finali si terranno a Bolzano dal 27 agosto al 7 settembre 2025. I giovani candidati si esibiscono algran coda Steinway&Sons D 274. Nel 2020 il Concorso Busoni, tra le competizioni musicali più importanti e storicamente longeve al mondo, ha dovuto trasformare la sua fase di preselezione per la pandemia.