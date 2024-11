Quotidiano.net - La ministra tedesca si separa dal marito. Accuse social: preferisci la carriera ai figli

Dopo 17 anni, il matrimonio di Annalena Baerbock è finito e ladegli Esterine ha dato notizia con un comunicato congiunto col, Daniel Holefleisch, consegnato alla Bild per tenere buono innanzitutto il tabloid. Tuttavia a 24 ore dalla pubblicazione isi sono scatenati. Una pioggia di critiche e invettive ha preso di mira la 43enne verde, rimproverata di aver messo ladavanti ai. "Messaggi di cattivo gusto", sentenzia Bild. Mentre un’attivista dei diritti delle donne guida il coro di chi difende la politica ecologista, denunciando "un clima misogino allarmante" ed esortando le donne a restare "unite". "Dopo un lungo processo affrontato insieme abbiamo deciso che non siamo più una coppia", hanno spiegato Baerbock e Holefleisch. "E per evitare speculazioni: non ci sono nuovi partner".