Lanotiziagiornale.it - “La guerra in Ucraina è sostanzialmente persa ed è iniziata la corsa al riarmo, ma chi paga il conto”. L’intervento del direttore di La Notizia, Pitoni, su Omnibus (La7)

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Eravamo partiti al grido dobbiamo vincere contro la Russia, quaranta democrazie contro un unico Paese” e “chi osava mettere in dubbio questa linea, veniva tacciato di filo putinismo mentre, dopo un po’, è cambiata la narrazione di questo conflitto” al punto che si dice “che dobbiamo garantire la resistenza dell’per metterla in condizione di trattare da una condizione di forza”.A dirlo è ilde La, Antonio, ospite adsu La7: , che fa notare come “lain” e ora è“laal. Ma chiildi tutto questo?”.L'articolo “Lained èlaal, ma chiil”.deldi La, su(La7) LA