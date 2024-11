Iltempo.it - La Coppa Davis è azzurra, l'Italia di Sinner e Berrettini fa il bis

E se ci avessero detto – anche solo un lustro fa – che l'tennistica avrebbe agguantato due Coppeconsecutive, considerando che mancava dal 1976, quale strana smorfia avremmo corrisposto? E se, addirittura, si fossero spinti fino a suggerirci una doppietta maschile e femminile nello stesso anno – data la recentissima impresa nella Billie Jean King Cup di Jasmine Paolini&Co – li avremmo perlomeno etichettati come sognatori utopisti. Invece è tutto vero. Ed è tutto già parte indelebile della storia del nostro sport. L'Italtennis è sul tetto del mondo, grazie alle finali di2024 dominate dall'asse stellare. La finale vinta ai danni dell'Olanda nella Martin Carpen Arena di Malaga poteva apparire ai più come scontata, quasi dovuta nell'ottica dell'enorme dislivello tra le forze in campo.