Katy Perry vince la battaglia legale contro una stilista australiana | cosa era successo

è ricorsa in appello conriguardo un caso sul marchio registrato a suo nome, dopo che era stata citata in giudizio da unache ha utilizzato ai fini commerciali il suo nome di battesimo, Katie.I tre giudici di appello hanno ribaltato una decisione del tribunale a favore della, Katie Taylor sul merchandise venduto dadurante il tour australiano del 2014. I giudici hanno notificato che l’artista ha usato il suo nome come marchio registrato cinque anni prima che la Taylor iniziasse la sua attività commerciale e da quel momento, laha conseguito “Una reputazione internazionale” nel mondo dello spettacolo. I giudici hanno anche cancellato la registrazione del marchio della Taylor, la causa sul marchio registrato da unaInoltre, hanno riconosciuto che è stato “sfortunato” uno caso che ha messo l’unal’altra due donne, le quali hanno usato i loro nomi come marchi, ma che non erano a conoscenza dell’esistenza dell’altra.