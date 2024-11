Calcionews24.com - Juventus, Varriale: «Koopmeiners delude ancora. Il Milan però fa ancora peggio, vi dico la mia»

Leggi su Calcionews24.com

Il giornalista ha commentato la partita di ieri tra, terminata 0-0 in quel di San Siro Uno zero a zero scialbo con poche emozioni quello tra. A commentarlo su X è stato Enricoche ha menzionato le proventi sia disponda bianconera sia dei rossoneri. IL COMMENTO – «Finisce .