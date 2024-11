Ildifforme.it - Ischia, due giovani accoltellati fuori da un locale: fermare un 17enne

Leggi su Ildifforme.it

La scia di violenze trassimi non sembra accennare a fermarsi, come dimostra l'episodio verificatosi questa notte ad. Le due vittime non sarebbero in condizioni gravi e ilsarebbe stato fermato prontamente dalle forze dell'ordineL'articolo, dueda ununproviene da Il Difforme.