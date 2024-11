Inter-news.it - Inter-Lipsia, le scelte di Inzaghi già fatte? Pochissimi dubbi

Verona-è stata la partita di Joaquin Correa e della ritrovata vittoria nerazzurra. Simonegià pensa ad, lesono già quasiper l’allenatore. ROTAZIONI –è una partita che nella testa Simonesa già come affrontare. I tedeschi sono una squadra super-aggressiva, che pressa in maniera anche eccessiva le sue avversarie. La chiave sarà nella pulizia della fase di possesso, per questo sarà fondamentale avere Hakan Calhanoglu almeno a partita in corso. Ledi Verona-sono un indizio del tipo di formazione che farà il piacentino in Champions League. Le rotazioni sono decise, iriguardano solo le condizioni di Calhanoglu e Lautaro Martinez., rotazioni già nella testa diFORMAZIONE PROBABILE – Insarà ovviamente Yann Sommer a difendere i pali con Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard nella linea a tre.