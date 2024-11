Sport.quotidiano.net - Inter, buone notizie: Lautaro e Calhanoglu tornano in gruppo

Milano, 24 novembre 2024 –positive per Simone Inzaghi che questa mattina, nell'allenamento successivo alla larga vittoria in casa del Verona, ha ritrovato insiaMartinez che Hakan. Il primo è stato fermato ieri in extremis da uno stato febbrile ed è tornato a Milano prima ancora della gara con gli scaligeri, il secondo si è invece bloccato durante Turchia-Galles dello scorso fine settimana (elongazione agli adduttori) ed è stato precauzionalmente tenuto fuori dalla partita del Bentegodi. Entrambi si candidano quindi al ritorno a disposizione per-Lipsia, impegno di Champions League in programma martedì sera alle 21. L'argentino tornerà quasi certamente in campo dal 1', per il turco saranno fatte verifiche fino all'ultimo momento in modo da avere tutte le rassicurazioni del caso riguardo al problema muscolare avvertito nella stessa zona colpita già in ottobre.