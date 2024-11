Infortunio Acerbi domani gli esami | situazione e tempi di recupero

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La roboante vittoria nella trasferta di Verona, arrivata dopo l’incognita dovuta alle condizioni dei giocatori dopo la sosta delle nazionali, ha ritrovato quell’Inter micidiale, in grado di annichilire l’avversario senza lasciare diritto di replica. Affermazione che ha permesso ai Campioni d’Italia di guidare momentaneamente la classifica in compagnia dell’Atalanta, in attesa della risposta del Napoli impegnato oggi alle 18 contro la Roma, ma che ha accompagnato il ritorno a Milano con una nuova tegola: il nuovodi FrancescodiIl cambio chiesto dal 36enne, ex Milan e Lazio, dopo soli quindici minuti dall’inizio della gara contro l’Hellas Verona, non lascia tranquillo Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni (ravvicinati) che attendono l’Inter.