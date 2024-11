India | patto clima abissalmente misero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 L'ha bocciato l'accordo per nuovi finanziamenti per ilraggiunto alla conferenza Cop29 di Baku. Ilgobale prevede l'erogazione di 300mld di dollari l'anno in finanziamenti per ilai paesi più poveri. "L'importo è. Una somma irrisoria", ha detto il funzionariono Chandni Raina alla conferenza."L'si oppone a questo documento". "Non è abbastanza ambizioso", ha lamentato Sunday Evans Njewa del Malawi, a nome del gruppo dei paesi meno sviluppati (Pms).