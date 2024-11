Iltempo.it - #iltempodioshø

Licenziata la squadra social, la sede spostata da Corso Vittorio Emanuele a via Sardegna: disastro su tutta la linea per Azione, in crisi nera dopo il fuggi fuggi di parlamentari. Nel frattempo Carlo Calenda spera di imbarcarsi nella Nuova Margherita del sindaco di Milano Beppe Sala. Ma deve guardarsi dalla rivolta interna contro la sua segreteria.