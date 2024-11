Sbircialanotizia.it - Il Papa ai giovani: “Non truccatevi l’anima, non siate stelle social ma liberi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'omelia in occasione della ricorrenza diocesana della XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù: "Chi fa la guerra con quale faccia si presenta davanti a Dio?" "Non accontentatevi di essere 'per un giorno', suio in qualsiasi altro contesto. Ricordo una volta una bella giovane che voleva farsi vedere, nella mia terra, e per andare .