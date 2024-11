Palermotoday.it - Il Palermo non va oltre l'1-1 casalingo contro la Samp: Di Francesco risponde a Tutino

Ildi Dionisi non val’1-1 in casaladoria: i rosanero non riescono ad ottenere l’intera posta in palio e continuano a perdere terreno rispetto alle altre squadre. Nonostante un buon primo tempo e diverse occasioni create anche nella ripresa, la vittoria non è arrivata.