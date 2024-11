Ilmessaggero.it - Il lusso sceglie Roma tra vie dello shopping e hotel super-stellati. Da via Condotti a Piazza di Spagna, le location

Leggi su Ilmessaggero.it

Qualcosa è cambiato. Basta alzare lo sguardo dal traffico cittadino stressato dai cantieri per il Giubileo, dalle code dei taxi alla stazione Termini, dai turisti in coda per visitare il.