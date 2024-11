Repubblica.it - Il fratello di Turetta: “Filippo pagherà per ciò che ha fatto a Giulia Cecchettin, ma lo sosterremo”

A un anno dal femminicidio della 22enne, Andreaha parlato per la prima volta a Zona Bianca: “Sono andato a trovarlo in carcere, gli ho solo chiesto come stava. I nostri genitori sono ancora scossi”