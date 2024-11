Lanazione.it - Il corteo della natività. Grande attesa in centro

La macchina organizzativa è in pieno svolgimento. Fucecchio sta andando a grandi passi verso Natalia, un evento che si ripeterà per quattro domeniche e che richiama visitatori anche da fuori regione. Ma il tutto sarà preceduto da un evento speciale. Ad aprire la rassegna in anteprima nazionale sabato 30 novembre dalle 15,30 alle 18,30 si terrà ile dei Presepi Viventi più lungo d’Italia. Organizzato dall’associazione nazionale Terre di Presepi, ilanticiperà il Presepe Vivente d’Italia che si terrà a Roma il 14 dicembre alla presenza di Papa Francesco. Ma il Natale a Fucecchio sarà anche molto altro, anche per quanto riguarda gli aspetti culturali che verranno presentati prossimamente e che vedranno, tra le altre, anche un cartellone denso di appuntamenti musicali, a partire da venerdì 6 dicembre, che si snoderà tra La Limonaia, la Chiesa di Santa Maria delle Vedute e il Teatro Pacini.