Bolognatoday.it - Il celebre "A Christmas Carol" di Dickens adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano

Leggi su Bolognatoday.it

Ilromanzo di Natale di Charlesper ilda, è pronto a far sognare adulti e bambini. Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti originali, che trasforma in musica e gesto teatrale una storia intramontabile, capace.