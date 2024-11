Quotidiano.net - I caschi più famosi sbarcano negli States

In occasione di Eicma 2024, Airoh ha ufficializzato il suo ingresso nel mercato motociclistico Usa. Il brand italiano e i suoi modelli più iconici come iAviator 3, Commander 2 e Matryx, saranno disponibili nei migliori punti vendita americani dalla metà del 2025. La distribuzione avverrà col supporto di James ’Bubba’ Stewart e del suo staff: l’ex pilota di motocross ha partecipato virtualmente alla kermesse milanese (in foto con Antonio Locatelli Ceo Airoh e Martina Locatelli, Coo Airoh).