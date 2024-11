Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano vince e torna in testa alla classifica in ICE League

Un sabato importante per. Le compagine altoatesina è infattita in vettadel Campionato ICE2024-2025 disudopo aver battuto per 5-4 Vienna nell’unico incontro previsto per la giornata odierna. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per le foxes che, dopo il successo ai rigori contro l’HK Olimpija, si è resa protagonista di un match molto combattuto, risolto davvero nel terzo e ultimo periodo. Partono forte le volpi, passando in vantaggio al 16:04 del primo periodo con Helewka, preludio del raddoppio messo a referto da DiGiacinto al 19:23.ha la partita in mano, e lo dimostra dopo cinque minuti del secondo turno, complice la rete del 3-0 segnata da Gazley su situazione di power play.Gli austriaci battono un colpo, accorciando le distanza all’8:50 con Gregoire.