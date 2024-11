Highlights Italia-Nuova Zelanda 11-29 rugby Autumn Nations Series 2024 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glidi, partita valevole per il terzo ed ultimo turno delle Vittoria Assicurazionidimaschile. Buona prova per gli uomini di coach Quesada, che partono alla grande contro gli All Blacks passando in vantaggio con i penalty di Garbisi, salvo poi pagare qualche distrazione dietro, subendo due mete. Dopo aver sfiorato la meta a inizio ripresa, l’subisce altre due mete avversarie, intervallate da quella di Menoncello, per l’11-29 finale.LA CRONACA11-29,) SportFace.