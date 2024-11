Davidemaggio.it - Grande Fratello torna al lunedì

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo il solito ‘girovagare’, che l’ha visto ieri sera debuttare anche nel sabato post Tú Sí Que Vales, ilsi appresta are in onda nella consueta serata del.Partito a metà settembre dicon raddoppio al giovedì, con l’arrivo de La Talpa il reality condotto da Alfonso Signorini ha traslocato dal 12 novembre al martedì. Complice la chiusura anticipata del programma di Diletta Leotta, che domani sera archivierà l’infelice ritorno con le ultime tre puntate condensate in una, dalla settimana successiva (2 dicembre) il GF si riprenderà ildi Canale 5.Il reality, inoltre, proseguirà con raddoppio settimanale al sabato.Recap prossime puntatemartedì 26 novembre quindicesima puntatasabato 30 novembre sedicesima puntata2 dicembre diciassettesima puntatasabato 7 dicembre diciottesima puntataalDavide Maggio.