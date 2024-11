Lanazione.it - Giovane aggredito con un’arma da taglio a Perugia, in circostanze misteriose

, 24 novembre 2024 – Sabato di sangue adove, la scorsa notte, undi 22 anni è statoconda. E’ accaduto nella periferia del capoluogo umbro, nelle vicinanze di un ristorante lungo la strada Trasimeno Ovest. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, in seguito a una segnalazione arrivata dal 118. Al loro arrivo i militari hanno trovato il ragazzo ferito il quale, stando a quanto riferisce l’Arma, avrebbe raccontato di essere statoda sconosciuti, che sono scappati subito dopo. Sono in corso le indagini per chiarire i fatti. Ilè stato ricoverato all'ospedale di, con una prognosi di 30 giorni.