Genovatoday.it - Giornata contro la violenza sulle donne. Usb: "Le colleghe non hanno nemmeno il bagno, basta slogan"

Leggi su Genovatoday.it

Lunedì 25 novembre 2024 si celebra lainternazionale per l'eliminazione dellale. Il sindacato Usb, in una nota, chiede maggiore concretezza: "Vediamo partire da ogni direzionee proclami di ogni tipo poi però, andando a guardare da vicino, per contrastare la.