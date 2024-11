Pisatoday.it - Giornata contro la violenza sulle donne, il bilancio dell'Asl: 81 accessi Codice rosa negli ospedali di Pontedera e Volterra

Leggi su Pisatoday.it

Lunedì 25 novembre, come noto, sarà lainternazionale per l'eliminazionele. L’Azienda USL Toscana nord ovest la ricorderà con diverse iniziative, ma l’impegno del proprio personale per far emergere il fenomeno, più diffuso di quanto si pensi, è quotidiano e.