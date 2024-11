Oasport.it - GIGANTESCO! Matteo Berrettini sbriciola van de Zandschulp: Italia-Olanda 1-0!

si ripete: l’azzurro batte ancora il neerlandese Botic van dein Coppa Davis, dopo averlo superato già nella fase a gironi di Bologna, e porta l’ad un punto dalla nuova conquista dell’Insalatiera: a Malaga finisce 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco, in quella che si rivela la quinta vittoria in altrettanti incroci tra il romano ed il tennista dei Paesi Bassi. Alla squadra di Filippo Volandri servirà ora un successo tra secondo singolare e doppio per confermare il titolo dello scorso anno.Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti e non ci sono opportunità per il giocatore in risposta: i turni in battuta si susseguono rapidi fino al 4-3 per il neerlandese. A partire da quel momento, però, alza il livello del proprio gioco ed inanella otto punti consecutivi, che lo portano, grazie al break a zero del nono game, a servire per il set.