Calcionews24.com - Giampaolo Lecce: «E come se non fossi mai uscito dal campo, c’è tanto da fare ma il tempo non si può comprare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Marco, nuovo tecnico del, in vista della sfida di domani contro il Venezia Marcoha parlato in conferenza stampa in vista del suo debutto sulla panchina delcontro il Venezia: di seguito le sue parole. RITORNO IN PANCHINA – «È passato un po’ diperò èse .