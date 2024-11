Oasport.it - George Russell: “Sono sorpreso dalla nostra prestazione, siamo stati dominanti a Las Vegas!”

Una Mercedes super nel GP di Las, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Uno-due delle Frecce d’Argento, con la terza affermazione in carriera di, a precedere un grande Lewis Hamilton, protagonista di una strepitosa rimonta.Sul terzo gradino del podio è salito lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) a precedere l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del britannico Lando Norris. Con questo risultato, Verstappen ha ottenuto il quarto titolo mondiale piloti della sua esperienza nel Circus, eguagliando Alain Prost e Sebastian Vettel.dal canto suo è al settimo cielo per aver letteralmente dominato il week end, con pole-position e successo nel GP: “Mi godrò questa serata. Un week end assurdo, non so perchécosì veloci.