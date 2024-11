Calcionews24.com - Genoa Cagliari, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Leggi su Calcionews24.com

Ledai due tecnici in vista del lunch match di Serie A traal Ferraris Sono state diramate ledi. Ecco ledi Vieira, all’esordio con i liguri, e Nicola per la sfida valida per la 13esima giornata di campionato di Serie A, in programma alle .