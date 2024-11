Agi.it - Genoa-Cagliari 2-2, il pareggio nel finale

AGI -intenso e divertente tra, che sotto il diluvio di Marassi non vanno oltre il 2-2 in quello che rappresentava uno snodo importante per la lotta salvezza. Due rigori per il, siglati da Marin e Piccoli, ad aprire e chiudere le marcature, intervallati dalle retine di Frendrup e Miretti nel giorno del debutto sulla panchina ligure di Vieira per l'esonerato Gilardino. L'episodio che apre la partita arriva dopo sette minuti di gioco, con il tocco di mano di Thorsby sul colpo di testa di Mina e il calcio di rigore successivamente assegnato da Sozza e realizzato da Marin. Vantaggioche durerà però soli quattro minuti, con ilche troverà ilsul cambio di campo che favorisce l'inserimento in area vincente da parte di Frendrup, bravo a punire Sherri con il piatto sinistro.