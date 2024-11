Oasport.it - Frederic Vasseur analizza il GP di Las Vegas: “Ci aspettavamo di più, parlerò con Leclerc e Sainz…”

Leggi su Oasport.it

Un podio per la Ferrari a Las, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, ma le aspettative erano diverse. La scuderia di Maranello si aspettava di guadagnare più dei 12 punti odierni sulla McLaren, che ha così conservato 24 lunghezze di margine quando mancano due appuntamenti, ricordando che in Qatar ci sarà anche la Sprint Race.Il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz, davanti al monegasco Charles, ha poi dei retrogusti particolari nel giorno della doppietta Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton e del trionfo mondiale di Max Verstappen (Red Bull), quinto al traguardo e campione del mondo per la quarta volta. Adre quanto accaduto nel corso di questa gara è stato il Team Principal della Rossa,.“Abbiamo faticato tanto con le gomme medie e quello c’è costato caro, perché con le dure avevamo un ottimo passo.