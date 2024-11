Formazioni ufficiali Spezia-Sudtirol Serie B 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valida per la quattordicesima giornata della. La squadra di D’Angelo vuole conservare la propria imbattibilità ma soprattutto vuole approfittare della sconfitta del Pisa per agganciarlo il seconda posizione e ampliare il gap sul quarto posto. Alla portata l’impegno casalingo contro il, avversario ostico ma ancora alla ricerca della quadra dopo il cambio in panchina. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.