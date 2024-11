Formazioni ufficiali Napoli-Roma, Serie A 2024/2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valevole per la tredicesima giornata di. Comincia al Maradona la terza avventura di Claudio Ranieri, subentrato a Juric, sulla panchina dei giallorossi. Servirà però un’impresa per strappare punti aldi Conte, determinato a rispondere ai successi di Inter e Atalanta per tenersi stretto il primo posto. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.