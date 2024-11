Formazioni ufficiali Bari-Cittadella Serie B 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, partita valida per la quattordicesima giornata della. Undici risultati utili consecutivi per la squadra di Longo, che nonostante tre sole vittorie è in zona playoff. Se la passano peggio gli ospiti, penultimi con appena 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda Frosinone. Sarà la squadra di casa a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.