Firenze, va in scena la Bella addormentata nel bosco coi Pupi di Stac

, 24 novembre 2024 - Domenica 24 novembre alle ore 16.45 va inal teatro Puccini laneldi Enrico Spinelli coidi. Burattini e scenografie Roberta Socci su musiche da Cajkovskij, fa parte degli spettacoli per famiglie nell’ambito della rassegna Per grandi e Puccini. La celeberrima fiaba, scritta da Perrault alla fine del ‘600 con una trama terribile e poi ripresa dai Grimm nell’800, è nota soprattutto per la serena versione cinematografica di Walt Disney. Il nostro spettacolo è interpretato dai burattini (questa volta eccezionalmente senza gambe) e ambientato un grande Castello pieno di torri, terrazzi, spalti e stanze segrete. Qui vivono il Re e la Regina insieme a molti servitori. Berto e Faustina, camerieri, con la cuoca e lo stalliere, servi sciocchi, assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini sdrammatizzando le scene più paurose ed emozionanti.