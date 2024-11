Sbircialanotizia.it - Figc, idea Del Piero per la presidenza: un numero 10 per la federazione?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Componenti tecniche, calciatori e alcuni club pensano all’ex campione Si accende la corsa per ladella. Il presidente federale Gabriele Gravina ha fissato la data ufficiale delle elezioni: il prossimo 3 febbraio a Roma presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria. In attesa che Gravina, al netto delle vicende giudiziarie, sciolga le riserve per .