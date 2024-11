Lanazione.it - "Fermiamo la cultura patriarcale. Non ci si può dividere su questo tema"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha messo in relazione i casi di femminicidi e la violenza di genere con l’immigrazione irregolare in Italia. E scoppia la polemica. Alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Circolo di Sinistra Italiana ‘Abdon Mori e Giovanna Salvadori’ di Empoli chiede che sia fatto un passo indietro. "Che il ministro chieda scusa per le sue gravi affermazioni, in nome di tutte le donne che nel 2024 sono state uccise dai loro uomini". E sono tante. "Secondo Valditara - fa presente la segreteria del Circolo - il patriarcato non esiste, è solo un’ideologia che noi donne ci ostiniamo a combattere. E sarebbe colpa dell’immigrazione illegale se la violenza sulle donne si aggrava? Queste parole sono intrise di una, discriminatoria e razzista ben radicata nella compagine politica di cui Valditara è parte.