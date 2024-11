Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat. Filiale presidiata

Assalto aldi Paladina: sfondata la vetrata con un’auto ariete. Preso di mira lo sportello lungo la statale di Villa d’Almè - Dalmine all’alba di ieri. Nel mirino ildellaBpm. I ladri hanno agito intorno alle 5: avrebbero prima sfondato la vetrata della banca con una Giulietta Alfa Romeo rubata in zona e poi fatto esplodere lo sportello blindato dei prelievi. Si sono così impossessati del denaro caricato per il fine settimana prima di scappare lungo la statale con un’altra auto. Non si sa ancora a quanto ammonta il bottino. Dopo aver rubato l’auto in zona l’hanno lanciata in retromarcia per sfondare la vetrata della banca, mentre alcuni dei complici sabotavano lo sportellotogliendo la tastiera e infilando una “marmotta“ di esplosivo. Quindi hanno fatto scoppiare lo sportello blindato.