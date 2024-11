F1 GP Qatar 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

La F1 saluta Las Vegas e fa velocemente i bagagli in vista del prossimo appuntamento: il Gran Premio del. Il paddock si vede impegnato nel ventiduesimo e penultimo round della stagione, con il weekend atteso tra il 29 novembre e l’1 dicembre. Per un’ultima volta nel, torna in scena il format sprint. Team e piloti avranno dunque a disposizione una sola sessione di prove libere, prima di vedersi impegnati in due qualifiche – quella sprint e quella tradizionale – e due gare, ovvero la sprint e il Gran Premio della domenica.Il weekend del GP delinizierà con le prove libere, attese a partire dalle 14:30 di venerdì 29 novembre. Nell’arco della stessa giornata, tra le 18:30 e le 19:14, andranno invece in scena le qualifiche sprint. Sabato 30 sarà poi il momento della gara sprint, che partirà alle 15:00.