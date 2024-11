Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Las Vegas. Leclerc "Con Sainz dette cose poi non rispettate"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il pilota della Ferrari non ha nascosto la sua delusione a fine gara LAS(USA) - "Ci siamo detti delleprima della gara,che non sono poi stateeffettivamente in pista". Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari dopo il quarto posto conquistato nella gara d