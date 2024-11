Lanazione.it - Estra ko nel test con Reggio Emilia. Finale 101-84

sconfitta nelcontro la Unahotels. In occasione dell’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Castellarano, la squadra di Markovski, orfana del nazionale Silins e dell’ultimo arrivato Kemp, ha ceduto alla distanza a quella di Priftis.101-84 (parziali 28-30, 52-49, 75-65). Buon primo tempo di Pistoia. In evidenza Boglio (12 punti con quattro triple).anche sul +10, poireagisce e chiude il parziale in vantaggio con i canestri acrobatici di Winston e le bombe di Smith. Nel terzo quarto calano come normale che sia i ritmi, ma la Unahotels riesce a strappare un break nele ad allungare. Markovski ha concesso tanti minuti in campo a Paschall (nella foto), miglior realizzatore fra i biancorossi con 18 punti. Ora domenica di riposo, poi da domani la ripresa degli allenamenti in vista dell’anticipo di sabato prossimo sul campo della Nutribullet Treviso.