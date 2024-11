Sport.quotidiano.net - Esame per la Maceratese: "L’Osimana un osso duro"

"Ci attende una gara difficile perchéè una squadra esperta e può contare su elementi che hanno giocato anche in categoria superiore". Stefano Serangeli, direttore generale della, sottolinea i pericoli della partita di oggi all’Helvia Recina Pino Brizi, calcio alle 15. "Loro – aggiunge – in attacco pno schierare Alessandroni e Minnozzi, tra le punte più forti dell’Eccellenza. Dovremo prestare attenzione ma nel contempo sviluppare il nostro gioco. Inoltre hanno un tecnico giovane, ma con ottime idee". La, seconda in classifica, ha 24 punti, di cui 16 conquistati in trasferta ed ecco quindi la necessità di elevare il rendimento interno. Di controha 19 punti e solo 3 sono arrivati in trasferta dove in quattro partite ha vinto una volta. È un turno che mette anche di fronte la capolista Chiesanuova al K Sport Montecchio Gallo, formazioni divise solo da 2 punti; ebbene, i biancorossi non dovranno farsi condizionare da questa sfida e alle opportunità che potrebbero derivarne.