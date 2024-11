Fanpage.it - Eleonora Giorgi: “Il tumore cresce ma resto fiduciosa. Mi sono ricresciuti i capelli e le sopracciglia”

Leggi su Fanpage.it

Ospite di Verissimo,ha raccontato come stanno procedendo le cure contro ilal pancreas: "Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare". Nonostante la malattia progredisca, l'attrice non smette di apprezzare i piccoli progressi: "Miricresciute sopracciglia edopo la chiemio".