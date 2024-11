Pisatoday.it - Eccellenza, finisce 1 a 1 il derby tra Mobilieri Ponsacco e Cenaia

Iltra, che lo scorso anno si disputava in Serie D, si decide in un botta e risposta nel finale del primo tempo: apre le marcature Canessa al 29' per gli ospiti, risponde Crecchi poco prima del rientro negli spogliatoi, un buon punto per i padroni di casa mentre.