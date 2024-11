Genovatoday.it - Dove vedere Genoa-Cagliari in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Match salvezza a Marassi a partire dalle 12,30. Ilaffronta ildavanti a oltre trentamila spettatori per proseguire la striscia positiva e scattare in avanti rispetto a unaconcorrente per non retrocedere. Il Grifone e i sardi hanno infatti entrambe 10 punti e sono fuori.