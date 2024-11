Avellinotoday.it - Disponibile la prevendita per Giugliano – Avellino: biglietti settore ospiti in vendita

L’U.S.1912 comunica che, in vista della gara, valida per la Coppa Italia di Serie C, che si disputerà martedì 26 novembre 2024 alle ore 18:30, è attiva laper ildello stadio “Alberto De Cristofaro”. Sono disponibili 500 posti per i tifosi.