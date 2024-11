Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Biancocelesti e rossoblu si sfidano nell’ultima gara domenicale della tredicesima giornata diALanciatissima in campionato e in Europa League, laospita ilnel tredicesimo turno di campionato. I biancocelesti proveranno a sfruttare un altro turno sulla carta favorevole per rimanere attaccata al treno scudetto. Reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, la squadra allenata da Marco Baroni è una delle squadre più in forma in tutta Europa e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello.A,la(Lapresse) – calciomercato.itPer i felsindei si tratta della seconda uscita consecutiva allo Stadio Olimpico dopo la vittoria contro la Roma, che ha portato all’esonero di Ivan Juric e al ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri.