Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Cagliari 1-1 | Pareggio di Frendrup LIVE

Sfida tutta rossoblu quella che apre la domenica della tredicesima giornata del campionato diA tra ile ilDopo i tre anticipi giocati ieri, si torna in campo domenica per la tredicesima giornata del campionato diA e il lunch match vede di fronte due squadre in piena lotta per non retrocedere: ile il.Patrick Vieira (Ansa) – Calciomercato.itI padroni di casa, che nel corso della settimana hanno sostituto l’esonerato Alberto Gilardino con il nuovo allenatore Patrick Vieira, all’esordio su una panchina italiana dopo le esperienze in Premier League e Ligue 1, si presentano a questo importante appuntamento dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali reduci dalinterno contro il Como di Cesc Fabregas del turno precedente. Dieci i punti conquistati nelle dodici partite disputate in stagione, gli stessi degli avversari di oggi, i rossoblu dell’ex trainer Davide Nicola.