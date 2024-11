Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Fiorentina e Torino-Monza | Segui le cronache LIVE

Dopo il lunch match tra Genoa e Cagliari, scendono in campo per la tredicesima giornata diA ancheSi torna in campo alle 15 per due gare valide per la tredicesima giornata del campionato diA, importanti ai fini della classifica e del futuro anche di alcuni degli allenatori impegnati: si tratta di.Palladino (LaPresse) – Calciomercato.itI lariani, guidati in panchina dal mister Cesc Fabregas, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo del Genoa dell’ex allenatore Alberto Gilardino, sostituto da Patrick Vieira. Un punto che ha interrotto lanegativa di tre sconfitte, mentre la vittoria manca dal 29 settembre scorso: 3-2 casalingo sul Verona di Paolo Zanetti. Di contro, i gigliati di Raffaele Palladino sono reduci dal 3-1 rifilato sempre ai malcapitati scaligeri nel turno precedente, un filotto di sei vittorie consecutive in campionato che li ha lanciati nelle prime quattro posizioni della classifica, in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League.